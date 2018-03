Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ apreende substância para ecstasy

Intercetado, no aeroporto de Lisboa, novo carregamento da substância BMK.

Por J.T. | 09:19

A Polícia Judiciária voltou a intercetar, no aeroporto de Lisboa, novo carregamento da substância BMK, usada para o fabrico de ecstasy.



No início do mês passado foram apreendidas 4,5 toneladas deste produto, tendo agora sido anunciada a interceção de mais tonelada e meia. Nas duas situações a saída do produto teve origem na China e destinava-se a um país da Europa Central.



Segundo a PJ, a droga – após chegar a Lisboa – seria depois transportada até ao destino final por via terrestre. A substância daria para produzir cerca de 10 milhões de comprimidos.



A investigação prossegue a cargo da PJ, com o apoio da Europol e de polícias europeias.