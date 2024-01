Uma ‘dica’ que a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal considerou credível, levou uma brigada de inspetores, na quinta-feira, até uma empresa de importação e exportação de frutas na Quinta da Marquesa, Palmela. Após inspeção a diversas paletes que continham um carregamento de melões vindos do Brasil, e que tinham como destino a Bélgica, foram encontrados 627,75 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 19 milhões de euros (preço no mercado ilegal, calculado com o valor de 30 euros por grama).









Ver comentários