A história foi contada esta quarta-feira, em primeira mão, pelo Correio da Manhã. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, em Belém, uma carta com uma bala, um telemóvel e um pedido de um milhão de euros. Caso não acedesse ao solicitado, uma bala iria ser disparada contra o Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa confirmou, em exclusivo, toda a história à CMTV - já lá vamos -, mas o Correio da Manhã sabe que, apesar dessa postura do Presidente da República, a Polícia Judiciária (PJ) avalia todas as pistas deixadas - o processo está entregue ao DIAP de Lisboa.









