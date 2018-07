Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ caça 113 mil comprimidos de ecstasy

Traficante, português de 41 anos, foi detido na sequência de buscas a casa, na Grande Lisboa.

09:20

A Polícia Judiciária apanhou uma quantidade elevada de MDMA – no equivalente ao total de 113 mil comprimidos de ecstasy – na posse de um homem, português, de 41 anos, na sequência de uma investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.



O traficante acabou por ser detido na sequência de buscas a casa, na Grande Lisboa, e recolheu em prisão preventiva por ordem do juiz de instrução.



A droga, conforme foi anunciado pela PJ, tinha como destino final o mercado nacional e também a distribuição para outros países. A PJ conseguiu assim que os estupefacientes não chegassem aos circuitos ilícitos de distribuição aos consumidores. Na investigação, a PJ conta com a colaboração das autoridades de outros países.