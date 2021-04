A Unidade de Informação Financeira da PJ suspendeu nos últimos 6 anos operações suspeitas no valor de 560 milhões de euros e mais 130 milhões de dólares (109 milhões de euros), no combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo.



O valor é divulgado no novo site da UIF (https://uif.policiajudiciaria.pt/), esta sexta-feira tornado público para difusão de informação "visando prevenir o branqueamento e o financiamento do terrorismo".

