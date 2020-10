PJ faz buscas na PSP de Chaves após apreensão de armas de guerra. Há pelo menos um polícia envolvido

Uma operação de grandes dimensões a decorrer na zona Norte do país e também em Espanha já permitiu a apreensão de dezenas de armas de fogo e carros de luxo. A PJ está a fazer buscas na PSP de Chaves, Montalegre, Vila Real, Mirandela, Guimarães, Tarouca e Viana do Castelo e, sabe o, há pelo menos um polícia envolvido.Ao que oapurou, estão 200 a 300 elementos da PJ envolvidos nas buscas de todas as diretorias com exceção das ilhas.Um subintendente da PSP de Vila Real está a acompanhar os elementos da PJ de Vila Real nas buscas aos cacifos da própria PSP de Chaves.O processo está a ser investigado há um ano sob coordenação do DIAP do Porto. Para já, há espingardas G3 apreendidas, bem como dezenas de armas de guerra.A operação é coordenada pela PJ de Vila Real e conta com a colaboração de polícias de todo o país. Há 300 buscas a serem executadas e poderão ser detidas mais de uma dezena de pessoas.Os suspeitos moram em toda a zona norte e a maioria dedicava-se ao crime violento. Só deverão ser presentes a tribunal na quarta-feira, para serem ouvidos por um juiz.