PJ caça gang que atirava a matar em Braga

Disparavam para matar, indiferentes a quem se atravessasse à sua frente. O objetivo era marcar posição na disputa de território em Braga, mas demonstravam sinais de ódio racial. Em dez meses, protagonizaram pelo menos três tiroteios na cidade de Braga, dos quais resultaram quatro feridos.Nas redes sociais publicavam nomes e fotografias de “todos os pretos do Fujacal” que queriam matar. O ‘gang das Enguardas’ foi ontem travado pela Polícia Judiciária de Braga, que deteve cinco elementos do grupo violento e muito perigoso.Os cinco homens, todos cadastrados por diversos crimes, com idades entre os 19 e os 31 anos, foram detidos numa megaoperação da PJ, após meses de investigação.