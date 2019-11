A PJ de Setúbal anunciou esta quarta-feira a detenção do quinto elemento de um grupo armado que fez dois roubos à mesma loja de telemóveis de Almada, em janeiro e fevereiro - levando 20 aparelhos topo de gama -, tendo dois deles ainda assaltado minimercados com pistola.



O homem detido, de 19 anos, era o último que faltava apanhar. Terá estado presente num dos roubos. Alguns dos membros do grupo não cumpriram as medidas de coação decretadas pelo juiz.

