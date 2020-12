PJ caça violador que perseguia mulheres nas ruas de Lisboa

Um homem, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária ser suspeito da prática de "vários crimes de coação sexual, importunação sexual e violação, este na forma tentada, ocorridos no passado mês de agosto", lê-se na nota enviada este sábado por aquela autoridade.



A PJ indica que já foram identificadas quatro vítimas dos factos e que esta detenção decorre das diligências feitas pela investigação nos últimos meses. "O autor, o qual perseguia as vítimas, jovens mulheres, na via pública, imobilizava-as e sujeitava-as a práticas sexuais, colocando-se em fuga, de seguida", de acordo com o comunicado.

O detido possui antecedentes criminais e condenações por delitos da mesma natureza. Foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.