Cadáver com as mãos e pés atados encontrado dentro de poço na Moita

Um cadáver de um homem que aparenta ter cerca de 60 anos foi encontrado com as mãos e os pés atados, no interior de um poço, junto a uma empresa no Penteado, no concelho da Moita. Aparenta não estar em avançado estado de decomposição e tem cobertores ao lado. Os Bombeiros estão a alargar a entrada do poço, para concretizar a retirada do mesmo.

O alerta foi dado para GNR e bombeiros da zona, via 112, pelas 11h50 desta quinta-feira.

O CM apurou que se trata de um poço usado por moradores na zona, por ter água potável.

E foram várias pessoas que ao tentarem retirar água do poço se aperceberam da presença de um corpo dentro do mesmo.

O poço fica situado junto à empresa ‘Ferrosetúbal’, no Penteado.

A Polícia Judiciária de Setúbal enviou para o local uma equipa de peritos e inspetores, para averiguar as causas da morte.

No local esteve um dispositivo constituído por 11 operacionais e 5 viaturas, dos bombeiros e da GNR da Moita.



O corpo foi retirado do poço por volta das 15h15.