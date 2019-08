PJ continua caça aos homicidas dos dois jovens assassinados no Algarve e no Seixal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Polícia Judiciária continuava esta quinta-feira a caça aos homicidas de Lucas Leote, 19 anos, e Rúben Barreto, 18, os dois jovens assassinados a tiro, respetivamente, à porta da discoteca Lick, no Algarve, e no bairro da Quinta da Princesa, no Seixal. Os assassinos andam a monte mas estão identificados. Estarão escondidos. As vítimas foram atingidas por tiros que não lhes eram dirigidos.António Tavares, de 19 anos,... < br />