PJ contradiz explicação da PJ Militar no caso Tancos

O inspetor Manuel Chantre, da Polícia Judiciária de Vila Real, afirmou esta terça-feira durante a sessão do julgamento ter dado conta ao major Pinto da Costa, da PJ Militar, por telefone, das informações prestadas por Paulo Lemos, ou ‘Fechaduras’, “cerca de um mês” antes do assalto aos paióis nacionais de Tancos ter ocorrido. Coube ao inspetor Chantre reunir com a fonte, no Algarve.



“Poderei não me ter expressado da melhor forma”, admitiu. Em tribunal, o major Pinto da Costa declarou não se recordar desse contacto telefónico, citando apenas a conversa que mantiveram após o assalto ter ocorrido.



Ver comentários