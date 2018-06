Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ da Guarda detém suspeito de abuso sexual de criança

Vítima é uma menor de 13 anos, com ligeira deficiência cognitiva.

12:23

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por crime de abuso sexual de crianças cometido de "forma continuada" e num contexto de "habitual convivência" com a vítima, foi anunciado esta quinta-feira.



O Departamento de Investigação Criminal da PJ Guarda refere, em comunicado, que o homem, sem qualquer ocupação profissional regular conhecida, está "fortemente indiciado" da prática de um crime de abuso sexual de crianças.



"A vítima foi uma menor de 13 anos de idade, portadora de ligeira deficiência do foro cognitivo, vizinha do suspeito e que com ele convivia espontaneamente, por vezes no interior da sua própria habitação, onde residia com os seus progenitores e tendo aquele como visita frequente", refere a fonte.



O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório e eventual submissão a adequadas medidas de coação, indica ainda a PJ da Guarda.