Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ de Aveiro detém suspeito de tentar matar ex-mulher, filho, nora e netos

Homem de 54 está "fortemente" indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada, posse de armas proibidas e violência doméstica.

13:48

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve em Ovar um homem suspeito de ter tentado matar a sua ex-mulher, filho, nora e netos, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, o indivíduo, de 54 anos, está "fortemente" indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada, posse de armas proibidas e violência doméstica.



"A vítima, ao final da noite do passado sábado, após mais uma discussão com os seus familiares, começou por agredir alguns deles, indo de seguida armar-se com uma caçadeira com que efetuou um disparo na direção dos mesmos, sendo desarmado após intensa luta", refere a mesma nota.



De acordo com a investigação, os factos criminosos ocorreram num quadro de violência doméstica já recorrente e só não tiveram outro desfecho mais trágico graças à pronta resistência de uma das vítimas.