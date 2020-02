PJ de Braga detém três suspeitos de atear fogo em oficina

Foram detidos 3 homens suspeitos de mandar atear um fogo numa oficina em Arcos de Valdevez no início deste ano. O fogo provocou a morte a um jovem de 23 anos. O fogo que vitimou Gael Cunha, de 23 anos, teve mão criminosa, e terá sido ateado pela própria vítima. A polícia acredita que o jovem regou com gasolina o interior da oficina em Parada, concelho de Arcos de Valdevez, para tentar dissimular o furto que tinha realizado.Terá sido quando ateou fogo ao combustível que se deu a explosão que acabou por ser fatal, às 02h30. A namorada, que estava no exterior, ainda foi dentro da oficina e arrastou a vitima para fora, mas o jovem não sobreviveu aos graves ferimentos e morreu.A namorada sofreu queimaduras graves e está internada na Unidade de Queimados em Coimbra, com prognóstico reservads. As declarações da jovem são cruciais para poder confirmar os indícios já recolhidos pela investigação no local. O fogo destruiu a oficina, no rés do chão, e a casa do 1º andar, provocando um desalojado.O dono da oficina estava de férias no estrangeiro e a vítima terá aproveitado esse facto para entrar no espaço e furtar algumas peças. Acabou atingido pela explosão que terá provocado ao derramar gasolina dentro da oficina.