PJ de Braga faz buscas na Câmara de Vila Verde

A Polícia Judiciária de Braga realizou, esta terça-feira, buscas na Câmara de Vila Verde e na Escola Profissional Amar Terra Verde. Em causa uma investigação extraída do processo de corrupção em que o deputado do PSD está a ser julgado juntamente com o antigo presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela. A investigação pretende averiguar as relações entre Rui Silva e um empresário de Vila Verde.

Nas buscas realizadas esta terça-feira, os inspetores recolheram documentação relacionada com os atos de adjudicação em que Rui Silva foi interveniente durante o período em que esteve na Câmara de Vila Verde e na Escola profissional e que terão beneficiado o construtor.

Entre outros atos em investigação estão, por exemplo, obras efetuadas na escola e alterações ao PDM autorizadas pelos Executivos que Rui Silva integrou e que serviram para beneficiar a construtora de Vila Verde.

Para já não foram constituídos arguidos neste processo, mas a investigação ainda está a decorrer.