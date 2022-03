PJ de Braga prende autor de fogo posto em discoteca

A PJ de Braga deteve um empresário de 30 anos suspeito de ser o autor da tentativa de incêndio na discoteca BoZen, na cidade, em outubro do ano passado.O suspeito agiu num quadro de vingança depois de ter sido forçado a deixar o espaço de diversão noturna por ter se envolvido em desacatos.O incêndio aconteceu a 31 de outubro do ano passado, cerca das 7h00.O empresário que atuou encapuzado, despejou um garrafão de gasolinas porta da discoteca e com recurso a um maçarico pegou fogo ao espaço onde estavam cinco funcionários.É esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório no tribunal de Braga.