PJ de Leiria detém suspeito de abuso sexual de crianças agravado

Factos ocorreram "no verão de 2018", "mas só agora chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária.

13:40

A Polícia Judiciária de Leiria anunciou hoje a detenção de um homem suspeito de abuso sexual de crianças agravado, por se tratar de um familiar direto.



De acordo com o comunicado, a PJ informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um suspeito da prática de crime de abuso sexual de crianças, ocorrido na zona de Leiria.



O coordenador Gil Carvalho disse à agência Lusa que o crime em causa foi considerado agravado, pela relação de proximidade entre vítima, atualmente com oito anos, e o agressor, uma vez que se trata de um familiar direto.



Os factos ocorreram "no verão de 2018", "mas só agora chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária, que de imediato desenvolveu a investigação correspondente".



O detido é um homem de 31 anos, motorista, a quem, após ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima.