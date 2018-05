Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ de Ponta Delgada faz detenção por posse de arma proibida

Homem de 21 anos tinha bastão de fabrico artesanal.

14:53

A Polícia Judiciária de Ponta Delgada deteve, esta terça-feira, um homem de 21 anos por detenção de arma proibida.



Em comunicado, a PJ diz que a detenção aconteceu na ilha de Santa Maria, "no decurso de buscas por indícios de envolvimento na prática de um crime de perigo comum".



Ao suspeito foi apreendido um "bastão de fabrico artesanal", com "suscetibilidade de uso como arma de agressão".



O jovem não justificou o porquê de ter aquela arma em sua posse. Foi presente à autoridade judiciária e saberá brevemente quais as medidas de coação que lhe serão atribuídas.