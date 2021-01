A investigação da Polícia Judiciária ao fogo que matou duas irmãs, de 72 e 77 anos, na quinta-feira, no Porto, afasta a tese de acidente causado por um cobertor elétrico, assim como qualquer intervenção de terceiros.



As duas vítimas apresentavam um quadro depressivo. Foi um filho e sobrinho das mulheres que acabou por encontrar as familiares sem vida, no apartamento da rua Óscar da Silva.

