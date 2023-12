PJ desmantela grupo criminoso que sequestrou dez pessoas para roubar milhões de euros em bitcoins

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 37 e os 52 anos, todos estrangeiros, suspeitos da autoria de crimes de roubo agravado e sequestro, em Castelo Branco e Idanha-a-Nova. Segundo a PJ, os crimes ocorreram em setembro de 2020 e novembro de 2021, quando o grupo, "recorrendo a ações do tipo paramilitar", planeou roubar bitcoins a cidadãos estrangeiros a viver em Portugal.No primeiro ataque, o grupo sequestrou cinco pessoas que moravam numa propriedade rural e, com recurso a uma arma de fogo, obrigaram um deles a transferir bitcoins com um valor de mercado na altura de 3 milhões de euros, para várias carteiras.Já no segundo ataque, em que também foram sequestradas cinco pessoas, o grupo não conseguiu realizar a transferência das bitcoins.No decurso das buscas realizadas nas zonas de Lisboa, Loulé, Portimão, Monsanto e Penamacor foi apreendido diverso equipamento informático que a PJ suspeita ter sido usado para transacionar bitcoins roubadas.Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.