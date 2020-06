PJ desmantela rede criminosa de tráfico de droga e contrabando de tabaco no Grande Porto

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma organização criminosa, e deteve em flagrante delito cinco homens, pelos crimes de tráfico de droga, introdução fraudulenta no consumo de tabaco e posse de armas, informou a polícia esta sexta-feira em comunicado.As autoridades explicam que as detenções ocorreram após uma investigação na região norte, mais especificamente na área do Grande Porto, mas "que se estendeu ao sul de Espanha com passagem pela fronteira do Caia", diz a PJ.A operação também resultou na apreensão de haxixe e cocaína.

No armazém utilizado pela organização criminosa, foi detetada uma unidade industrial de transformação de folha de tabaco. Para além da máquina, procedeu-se à apreensão de aproximadamente 5,5 toneladas de folhas de tabaco.

Estima-se que o valor da mercadoria apreendida represente cerca de um milhão de euros.

Foram ainda apreendidas duas armas de fogo, cinquenta e cinco munições, quatro viaturas de gama média alta, nove telemóveis e outro equipamento informático e ainda 3.265 € em dinheiro, tudo resultante da atividade ilícita daquela organização.

Os detidos, quatro portugueses e um estrangeiro, com idades compreendidas entre os 22 e os 47 anos, foram presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório. Três dos suspeitos, que já tinham antecedentes criminais, ficaram em prisão preventiva e os outros dois com apresentações semanais.