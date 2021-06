PJ desmantela rede de tráfico e descobre cocaína dissimulada em pedaços de carvão. Veja o vídeo

A Polícia Judiciária em conjunto com a Unidad de Drogas y Crimen organizado do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha desmantelou uma das mais importantes organizações criminosas de distribuição de cocaína no País Basco.



A organização em causa, que era liderada por um indivíduo com largos antecedentes policiais, socorria-se de diversas empresas para proceder à importação de grandes quantidades de cocaína em contentores.





A droga era dissimulada em pedaços de carvão e era sujeita a "um complexo processo químico normalmente utilizado por cartéis colombianos e mexicanos na dissimulação da cocaína, tornando, dessa forma, extremamente difícil a sua deteção", refere o comunicado.

A droga foi detetada no Porto de Sines em contentores de carvão provenientes de um país da América Latina, sendo, posteriormente seguidos durante mais de 800 quilómetros, até ao seu destino final, um armazém situado na cidade de Medina del Campo, na região de Castilla y León, em Espanha, onde a droga, num total de 862 quilos, foi apreendida e se procedeu à detenção de três homens, entre eles o alegado líder da organização criminosa.