PJ desmantela rede internacional de tráfego de droga que operava no Funchal

Foram detidas 12 pessoas e apreendidas 200 mil doses individuais de cocaína.

13:45

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 12 pessoas no âmbito 'Operação Poseidon', que detetou uma rede internacional de tráfico de droga. O Funchal, na Madeira, era o ponto estratégico de distribuição de cocaína por via aérea.



Foram ainda apreendidas 200 mil doses individuais de cocaína. De acordo com um comunicado da PJ, outros elementos da mesma rede estavam a bordo de um navio cruzeiro da companhia MSC, com origem nas Caraíbas, de onde traziam a droga até Portugal.