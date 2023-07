PJ desmantela rede internacional de tráfico de droga e apreende mais de duas toneladas de haxixe

Uma investigação liderada pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Cuerpo Nacional da Polícia de Espanha, de combate ao crime organizado em matéria de tráfico internacional de estupefacientes, levou à detenção de 21 pessoas e à apreensão de mais de duas toneladas de drogas.

De acordo com um comunicado da PJ enviado às redações, os suspeitos detidos pertencem a "uma relevante organização criminosa" que se vinha a dedicar ao tráfico de droga.

A investigação teve por base uma ocorrência de setembro de 2022, quando em território francês foi detetado um camião proveniente de Portugal com cerca de 458 quilos de Haxixe no seu interior. "Esta situação chamou a atenção da Polícia Judiciária que, através da Diretoria do Norte, iniciou uma investigação com o intuito de compreender a verdadeira dimensão da rede criminosa e identificar eventuais suspeitos em território nacional", pode ler-se.

Segundo a PJ, no decorrer da investigação foram encontrados indícios "da existência de um grupo criminoso no nosso país que disponibilizava a importantes redes de tráfico de estupefaciente implantadas em Espanha, todo um serviço de transporte de elevadas quantidades de produtos estupefacientes para outros países do centro da Europa".

Após tomar conhecimento da forma de atuação da rede, a Polícia Judiciária partilhou a informação com o Corpo Nacional de Polícia de Espanha e solicitou vigilância a um camião que, saindo de Portugal com mercadoria lícita, circulava a caminho de um armazém no sul de Espanha.

As autoridades espanholas acompanharam o veículo e sujeitaram-no a uma ação de fiscalização. O condutor foi detido e foram descobertos vários fardos de haxixe, estes com peso total superior a uma tonelada.

"Efetuada busca ao armazém onde havia estado o veículo pesado de mercadorias, foram aí encontrados e apreendidos mais fardos de resina de canábis, novamente com um peso superior a uma tonelada, detendo no local, em flagrante delito, 14 pessoas", explica a PJ.

Depois de terem as suspeitas confirmadas, a Polícia Judiciária avançou para buscas e detenções em território nacional, visando os principais responsáveis pela rede de transporte de estupefacientes, conjuntamente com a Guarda Nacional Republicana, que investigava alguns dos suspeitos pela prática de outros crimes. Foi dado cumprimento a seis mandados de detenção.

As três pessoas suspeitas de liderarem a rede foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicado a medida de coação de prisão preventiva.