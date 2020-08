PJ desmente pagamentos a Rui Pinto

A Polícia Judiciária desmentiu esta segunda-feita a contratação, e consequente pagamento, de Rui Pinto por quaisquer serviços.



Num comunicado enviado às redações, a força de segurança sublinha que o hacker está inserido num programa de proteção de testemunhas. Considera-se "testemunha qualquer pessoa que, independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de informação ou de conhecimentos necessários à revelação, perceção ou apreciação de factos que constituam objeto do processo, de cuja utilização resulte um perigo para si ou para outrem", descrevem em comunicado.





A autoridade esclarece ainda qye todas as despesas com a proteção de Rui Pinto estão ao abrigo do programa de proteção de testemunhas.