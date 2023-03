PJ detém assaltante em fuga há 22 anos suspeito de roubar idosos em montes no Alentejo e Algarve

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira ter detido em Évora um homem, de 41 anos, foragido há 22 anos e suspeito da prática de crimes de furto qualificado e roubos a idosos em montes isolados do Alentejo e Algarve.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que o suspeito foi detido através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, pela prática de furto qualificado, três crimes de roubo, um deles tentado, e falsificação de documento.

"Os atos delituosos ocorreram no ano 2000, com a intervenção de outros suspeitos, vindo a maioria deles a serem condenados pelo Tribunal de Évora a penas entre os cinco e os 16 anos de prisão", pode ler-se no comunicado.