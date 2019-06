PJ detém autor de assalto à mão armada em Lisboa

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve e identificou, esta quinta-feira, um homem de 26 anos suspeito da prática de um assalto à mãe armada.Segundo a PJ, o crime acorreu em dezembro de 2018. O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.De acordo com o comunicado enviado às redações, o suspeito e o seu ajudante (ainda não identificado pela PJ), armados, abordaram dois homens e "obrigando-os a entregar os relógios, telemóveis, cartões bancários e dinheiro que possuíam", explica.Durante a execução do crime, para intimidar as vítimas, o detido efetuou um disparo com a arma de fogo.O caso continua a ser investigado para apurar a identidade do "coautor".