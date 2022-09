PJ detém autor dos disparos no Fórum Almada. É suspeito de tentativa de dois homicídios

A Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, um homem suspeito da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, que visaram um homem e uma mulher. Os factos aconteceram este sábado, por volta das 22h00, no interior do Almada Fórum.Segundo comunicado da PJ, o "suspeito disparou em direção às duas vítimas, só não as tendo atingido por factos alheios à sua vontade", mas acabou por atingir uma criança de cinco anos no joelho.A PSP conseguiu deter o suspeito ainda no local. "Entretanto foi coligido um conjunto de elementos probatórios que fornecem fortes indícios quanto à prática dos factos por parte do suspeito", informam.O detido será presente esta segunda-feira ao Tribunal Judicial da comarca de Almada.