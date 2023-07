PJ detém bombeiro suspeito de atear vários incêndios florestais em Fafe

Um bombeiro da corporação de Fafe foi detido, esta terça-feira, pela polícia judiciária, pela suspeita de ter ateado vários incêndios florestais, nos últimos dois anos, na região."Das diligências realizadas, resultou a identificação de um indivíduo, de 31 anos de idade, com a profissão de bombeiro, o qual, por vingança, fazendo uso da sua viatura pessoal, por norma após abandonar o serviço ou dias em que se encontrava de folga, procedia a inúmeras ignições em espaço rural e florestal", informou a Polícia Judiciária em Comunicado.O homem, com 31 anos, presta serviço no turno noturno, dos bombeiros voluntários de Fafe. A Polícia Judiciária de Braga apreendeu, também, o computador portátil do detido. A detenção surge na sequência de uma investigação que teve início no ano passado.O bombeiro vai ser levado, pela polícia judiciária, ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães. Depois de ser ouvido, em primeiro interrogatório judicial, por um juiz de instrução criminal, o detido vai conhecer as medidas de coação.