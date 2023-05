PJ detém burlão de automóveis que lesou várias pessoas em Vila do Conde

Um comerciante de automóveis, de 62 anos, foi detido por suspeita de burla qualificada na sequência de um mandado de detenção e buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela Polícia Judiciária (PJ), em Vila do Conde.

Em causa estão estabelecimentos de venda de automóveis, todos do mesmo proprietário, que comercializavam automóveis elétricos equipados com baterias alugadas. As viaturas eram vendidas sem que os novos donos tivessem sido informados que as referidas baterias não integravam as viaturas.





Aos compradores foi exigido pagamentos entre os 6 a 8 mil euros. Os factos ocorreram entre 2021 até ao momento, sendo ainda desconhecido o número total de lesados.

No âmbito das buscar foram apreendidas oito viaturas e ainda documentação contratual e financeira, bem como ficheiros informáticos relevantes para a prova dos factos em investigação e possível identificação de outros lesados.





O arguido será presente a tribunal para a aplicação das medidas de coação.