PJ detém casal que arrecadou 150 mil euros em burlas na importação de carros topo de gama

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher, com 53 e 50 anos, por burla na importação de carros topo de gama.



A operação Roda Balcânica acontece em cumprimento de mandados de detenção emitidos pela Autoridade Judiciária.





O casal aliciava os lesados a comprar carros de gama alta, que seriam importados e que posteriormente iam ser legalizados em Portugal.Depois de receberem o dinheiro, os suspeitos realizaram contratos em regime de leasing e de Aluguer de Longa Duração através de uma sociedade por eles constituída no estrangeiro. Os suspeitos pagavam apenas as prestações iniciais.Quando entregavam o veículo aos lesados garantiam que o negócio era legítimo e que a propriedade da viatura lhes seria transferida. Aqui, recebiam uma elevada quantia monetária para a legalização da viatura e não voltavam a pagar as prestações do aluguer.Os suspeitos conseguiram lesar os burlados em 150 mil euros. Foram apreendidas várias viaturas topo de gama.