PJ detém dirigente de clube de aeromodelismo por abuso sexual de crianças

Um dirigente de um clube de aeromodelismo de Vila Nova de Gaia é suspeito de ter abusado sexualmente de três rapazes que o acompanharam a eventos da modalidade, revelou esta quarta-feira à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A fonte da Diretoria do Centro da PJ explicou que o homem de 52 anos, que foi detido na terça-feira, "faz parte de um clube de aeromodelismo há mais de 20 anos, atualmente é dirigente e é nesse contexto que conhece as vítimas".

"Tendo ele a total confiança dos pais, os menores iam na sua companhia a eventos nacionais da modalidade", referiu, acrescentando que a PJ admite "a existência de mais vítimas".

Os factos que originaram a investigação ocorreram em outubro de 2022, em Mira, distrito de Coimbra, local para onde "o detido e uma das vítimas, com 15 anos de idade, se deslocaram para um evento da modalidade".

Segundo a mesma fonte, "o menor foi abusado dessa vez, sentiu-se muito desconfortável com a situação e contou aos pais, que apresentaram queixa".

No decurso da investigação, a PJ já identificou "mais duas vítimas", sendo que, no caso de uma delas, "os abusos começaram quando tinha 10 anos e duraram até ter 15 anos".

"Outra criança com 15 anos de idade também foi abusada várias vezes", disse a fonte da PJ, acrescentando que estas duas vítimas não tinham apresentado queixa e só agora revelaram que foram abusadas.

Além do crime de abuso sexual de crianças, o homem é suspeito do crime de abuso sexual de menores dependentes porque os rapazes "ficavam à guarda dele durante os períodos em que iam para eventos, em especial ao fim de semana", explicou.

O detido é solteiro, empregado fabril e não tem antecedentes criminais.

Depois do interrogatório judicial a que foi esta quarta-feira submetido, ficou obrigado a permanecer na sua habitação com pulseira eletrónica e proibido de contactar as vítimas e de utilizar a Internet.