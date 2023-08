A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Chaves dois homens e uma mulher suspeitos de torturar e afogar um homem de 70 anos em Zamora, Espanha, em dezembro de 2019.

Segundo comunicado da PJ, as detenções ocorreram no âmbito de uma decisão de investigação europeia das autoridades espanholas. Os suspeitos estão fortemente indiciados pela prática do crime de homicídio.





Os detidos têm idades entre os 48 e os 69 anos e vão ser presentes ao Ministério Público junto do Tribunal da Relação de Guimarães.