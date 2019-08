Um militar do Exército e um civil foram detidos em Lisboa por suspeita do crime de ofensas à integridade física contra três jovens, tendo o civil ficado em prisão preventiva, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ). Já o militar ficou com termo de identidade e residência.Os detidos, ambos com 21 anos, são suspeitos de terem agredido, em fevereiro, três jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, nas imediações do espaço noturno Urban Beach, em Lisboa, na sequência de um conflito que se iniciou no interior do mesmo.Segundo explica a PJ, em comunicado, os dois suspeitos "abordaram as vítimas e iniciaram as agressões com uso de força física e também de uma arma branca"."Um dos detidos provocou uma grave lesão numa delas [vítimas], comprometendo séria e irreversivelmente a visão de um dos globos oculares", refere a nota.Na sequência destas agressões, a vítima que apresentava lesões mais graves foi encaminhada para uma unidade hospitalar, "tendo sido alvo de várias intervenções cirúrgicas".Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos detidos e a de termo de identidade e residência ao outro.