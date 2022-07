PJ detém dois profissionais do SNS que falsificavam receitas no Alentejo para receber comparticipações

A Polícia Judiciária com a colaboração do INFARMED realizou esta quinta-feira, na região do Alentejo, cinco buscas domiciliárias e não domiciliárias. Da investigação resultou a dentenção de duas pessoas que exercem atividades profissionais no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Os dois detidos são suspeitos dos crimes de Burla Qualificada e Falsificação ou Contrafação de Documento. Os suspeitos tinham como objeitvo a "obtenção do recebimento de comparticipações elevadas, indevidas, pelo Serviço Nacional de Saúde, através da emissão de receituário médico fraudulento", informa a PJ em comunicado.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.