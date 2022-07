PJ detém dois suspeitos de atear fogos de grandes dimensões em Ourém e Guimarães

Um homem, de 83 anos, foi detido no passado sábado por suspeitas de ter ateado um fogo numa zona florestal, no concelho de Guimarães.O suspeito terá ateado dois focos de incêndio, próximos um do outro, numa zona de vegetação, mato e arvoredo, anunciou a Polícia Judiciária em comunicadoO detido foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.Um outro homem, de 46 anos, foi também detido pela PJ, este domingo, por ser o presumível autor de dois crimes de incêndio florestal na zona de Ourém. O detido foi visto a abandonar local, logo depois do início dos focos que provocaram um incêndio florestal na zona de Ourém.O supeito tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime.