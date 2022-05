PJ detém dois suspeitos de burlas com a aplicação MBWay

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos que recorriam à aplicação MBWay para praticar burlas informáticas, informou esta terça-feira a PJ em comunicado.

Segundo as autoridades, os atos criminosos vinham a ser praticados desde 2019 e lesaram cerca de 60 vítimas, num valor de fraude superior a 210 mil euros.

A detenção dos dois homens suspeitos, com idades entre os 20 e 36 anos, decorreu de sete buscas domiciliárias e outras quatro em viaturas, realizadas pela PJ, que resultaram também na apreensão de telemóveis, aparelhagem de som, televisões e documentação associada à atividade ilícita dos detidos.

Esta é a segunda fase da Operação Fim do Muro feita pela PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, para combater as burlas efetuadas com recurso à aplicação MBWay.

Em maio de 2021, a mesma operação já tinha levado à detenção de dez suspeitos.

Os dois novos detidos serão sujeitos a interrogatório e a medidas de coação.