A Polícia Judiciária de Vila Real deteve dois suspeitos de roubar dois menores de 14 anos na via pública com recurso a arma de fogo e branca em Bragança.De acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira, os suspeitos, de 25 e 27 anos, subtraíram diversos objetos às vítimas nos dias 2 e 11 de dezembro de 2021.

Os detidos vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.