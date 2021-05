PJ detém dois suspeitos de roubo com arma de fogo em Marco de Canaveses

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos pela prática de crimes de roubo agravado com recurso a arma de fogo, ocorridos em abril, em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que "os factos ocorreram em 06 de abril de 2021, cerca das 03:00, no concelho de Marco de Canaveses, onde os suspeitos, num local referenciado pela venda e consumo de estupefacientes, abordaram três indivíduos do sexo masculino que ali se encontravam".

"Mediante a ameaça com arma de fogo e agressões físicas, [os suspeitos] subtraíram às vítimas dinheiro, um telemóvel e produto estupefaciente que estes detinham para consumo", acrescenta a autoridade.

Os suspeitos foram detidos na terça-feira, no âmbito de buscas domiciliárias realizadas em Penafiel e Marco de Canaveses.

Os detidos, de 27 e 28 anos, apresentam "várias referências criminais por crimes contra o património e contra as pessoas".

A ação da PJ contou com a colaboração da GNR.