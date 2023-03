PJ detém dupla que sequestrou, roubou e agrediu homem em Gaia

A Polícia Judiciária deteve dois suspeitos de terem sequestrado, agredido e roubado um homem, em Vila Nova de Gaia, a 5 de outubro do ano passado.

Segundo comunicado da PJ, pelas 18 horas, a dupla abordou um homem em plena via pública com o objetivo de "consumirem produtos estupefacientes". Os três foram a um bairro da cidade do Porto para comprar a droga.





Segundo a PJ, os detidos, com 26 e 49 anos, são "trabalhadores da construção civil, desempregados, com antecedentes criminais por roubo e tráfico de estupefacientes".



Os dois homens vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.