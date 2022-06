PJ detém em Évora suspeito de crime sexuais de menores em contexto familiar

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que deteve um homem, com cerca de 50 anos, por suspeitas da autoria de vários crimes sexuais contra crianças, em contexto familiar, no concelho de Évora.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem foi detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora desta polícia em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Segundo a PJ, o detido é suspeito da autoria de cinco crimes de abuso sexual de crianças, dois de abuso sexual de menor dependente e outros dois de importunação sexual.

"O suspeito partilhava casa com a companheira, juntamente com dois filhos desta, um de 21 e outro de 14 anos, e um terceiro filho, de cinco anos, fruto da sua relação com a atual companheira", adiantou.

A Polícia Judiciária assinalou que os supostos crimes ocorreram "em contexto familiar" e que vinham a ser cometidos "há quatro anos".

O detido, já tem antecedentes pela prática de crimes graves, inclusive crimes de natureza sexual, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.