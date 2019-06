A Polícia Judiciária deteve um homem, de 31 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de droga, em Aveiro.Segundo um comunicado da PJ a que o CM teve acesso, no decorrer de uma investigação, com o objetivo de combater o tráfico de estupefacientes nas prisões, o suspeito foi detido em flagrante pelas autoridades "na posse de 250 comprimidos de ecstasy".O homem foi presente a tribunal, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".