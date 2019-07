PJ detém em Paredes suspeito de incêndio em viatura que ameaçou habitações

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o alegado autor de um incêndio numa viatura que pôs em causa várias habitações da localidade de Sobrosa, no concelho de Paredes, informou esta segunda-feira a autoridade.Segundo a autoridade, a detenção ocorreu fora do flagrante delito e o fogo "terá sido provocado com recurso a chama direta e uso de produto inflamável" que suspeito derramou no interior do veículo.A situação terá ocorrido, refere a PJ em comunicado, "num aparente quadro de desavenças conjugais e por motivos passionais"."O suspeito terá ainda colocado no banco traseiro do veículo uma garrafa de gás, na qual encaixou uma mangueira, conduzindo o gás para um anexo da residência da mãe da mulher, local onde se depositou este produto inflamável", acrescenta a autoridadeNo documento assinala-se que foram os vizinhos e os bombeiros que limitaram os danos ao interior da viatura, impedindo também "a continuação da deposição do gás e a consequente explosão deste produto".O detido, de 68 anos, vai ser presente em tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.