PJ detém estudante que esfaqueou amigo de 16 anos em escola em Gondomar

A Polícia Judiciária do Porto deteve o jovem de 17 anos que esfaqueou um amigo, de 16, com cinco golpes, na manhã de segunda-feira, na Escola B2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres, Gondomar.O agressor fugiu do local após o crime e entregou-se, horas depois, à GNR - que foi chamada àquele estabelecimento de ensino. A vítima foi transportado para o Hospital de São João, fora de perigo.Ao que oconseguiu apurar, o agressor e a vítima foram colegas de turma e até integravam o mesmo grupo de amigos. Uma das hipóteses para o motivo das agressões será um ajuste de contas. "Pelo que sei, ele [a vítima] agrediu a própria namorada e o outro, para a defender, como amigo, acabou por esfaquear o rapaz", contou aoum dos colegas de ambos.