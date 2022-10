PJ detém gangue suspeito de assaltos a residências em Sintra e Cascais. Roubos renderam milhares de euros

Vários homens, todos de nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas entre os 19 e os 38 anos de idade, foram detidos por suspeitas de prática de crimes de roubo agravado com ameaça de armas de fogo no interior de residências, nas áreas urbanas de Sintra e Cascais, sequestro e detenção e uso de armas proibidas.A Polícia Judiciária revelou em comunicado que levou a cabo, na madrugada e manhã desta segunda-feira, uma operação policial a que deu o nome de "Casa de Partida", para proceder à detenção do grupo criminoso.O grupo é constituído por um "núcleo duro" de entre seis a oito indivíduos. Os crimes eram planeados previamente e executados sempre com recurso a arma de fogo. No total, os homens conseguiram reunir várias centenas de milhares de euros.No decorrer dos assaltos, o grupo dividia-se em duas partes, uma confrontava as vítimas e a outra aguardava no exterior dos locais para assegurar que o roubo não era comprometido. Para o efeito deslocavam-se em carros próprios e roubados.As autoridades trabalharam ainda no sentido de recuperar os objetos, artigos de joalharia e quantias monetárias, resultado da vasta atividade criminosa do grupo violento.