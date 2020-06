PJ detém homem condenado por homicídio para ser extraditado para o Brasil

Um cidadão estrangeiro foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na zona sul do país, para ser extraditado para o Brasil, depois de ter sido condenado a 30 anos de cadeia, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção do homem, de 38 anos, suspeito de homicídio e roubo qualificado desde maio de 2004, ocorreu no cumprimento de um mandado de detenção internacional das autoridades judiciárias brasileiras, depois de ter sido condenado a uma pena de 30 anos de prisão e fugido do Brasil.

O cidadão aguarda a extradição em prisão preventiva.