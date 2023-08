PJ detém homem de 27 anos suspeito de tentativa de homicídio em Favões

Um homem, de 27 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicidio, em Favões, pela Polícia Judiciária.

Suspeito terá embatido com a sua viatura no motociclo conduzido pela vítima, esta quarta-feira, causando-lhe várias lesões, por motivos fúteis.

"Com a vítima caída no chão, empunhou um objeto contundente com o qual voltou a investir sobre a vítima, apenas cessando as agressões com a saída de moradores para a rua, acordados a essa hora pelo barulho resultante do embate das viaturas", diz o comunicado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.