Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentar matar uma pessoa à facada em Leiria, informa esta terça-feira a PJ em comunicado.O crime terá ocorrido no passado dia 17, numa freguesia do concelho de Leiria.O arguido terá esfaqueado a vítima duas vezes e de seguida fugiu do local. A vítima foi transportada para o hospital de Leiria.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e ficou sujeito à obrigação de permanência na habitação e proibição de contatos.