A Polícia Judiciária deteve um homem, de 56 anos, acusado de abuso sexual de dois irmãos, com 11 e 13 anos, no final mês de junho na Ilha de São Miguel do Arquipélago dos Açores.

O homem atraiu os menores para dentro de casa, "onde exibiu vídeos de teor pornográfico ao rapaz de 11 anos e praticou atos sexuais de relevo com o de 13 anos", refere a PJ em comunicado.

O detido ficou obrigado a permanecer dentro de casa, localizada fora da área de residência das vítimas.